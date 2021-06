Namorado sai em defesa de Rafa Kalimann: ‘Aprender com o seu erro’

Daniel Caon, namorado de Rafa Kalimann, saiu em defesa da amada. A ex-BBB foi acusada de homofobia após publicar um vídeo em suas redes sociais.

Na noite de ontem, Rafa Kalimann publicou um vídeo em seu Instagram em que um pastor diz não “ser a favor do relacionamento” entre pessoas do mesmo sexo. A apresentadora foi bastante criticada na internet e teve seu nome como um dos mais comentados no Twitter.

O cantor fez questão de defender a namorada e disse que “uma das bandeiras que ela mais levanta é a LGBT”, e também falou sobre aprender com os erros.

“Ela errou sim, mas quem conhece a Rafa sabe que uma das bandeiras que ela mais levanta é a LGBT, e o cuidado e carinho que ela tem pra tratar desse assunto, a maior parte dos amigos dela não me deixam mentir. Meu amor, ontem foi seu dia de ser ser humano e aprender com seu erro. Deus sabe qual foi a sua intenção, eu sei, e quem te conhece também sabe, continue espalhando sua luz. Te amo e obrigada por me ensinar tanto”, comentou o cantor em uma publicação do Hugo Gloss, no Instagram.

