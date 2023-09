Namorado de Jojo Todynho faz proposta de encontro íntimo com ex-mulher: ‘Quer vender o corpo?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/09/2023 - 16:51 Compartilhe

Atual namorado de Jojo Todynho, Renato Santiago teria tentado se envolver novamente com a ex-esposa, Kaila Oliveira, após ter iniciado o romance com a cantora.

Foi o que mostrou com exclusividade a coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, em publicação nesta segunda-feira (04). Em uma conversa por aplicativo de mensagem, o novo affair da apresentadora faz uma proposta comprometedora à ex, sugerindo que eles tivessem um encontro.

O conteúdo da troca de mensagens foi exposto pela colunista.

“Quer vender o corpo? Eu pago!”, disse ele. “Ah, não!”, respondeu a ex. “Pra mim é de graça, né?”, insistiu ele. “Ah, vá! Nem de graça e nem pagando”, disparou Kaila Oliveira.

Renato insiste em tentar convencer a ex.

“Para de caô [mentira]! Quando bate de frente fica molhadinha”, enviou ele. “Só bobeira! Jojo Todynho, olha o assanhamento do seu marido aqui!”, rebateu ela durante o bate-papo com Renato.

Renato não se intimida diante do lembrete de que está comprometido: “Ué, falei algo demais? Você fica assanhada quando me vê”, disse ele. “Já se olhou no espelho? Na sua mente, só se for”, desdenha ela. “Claro! E tu gosta é muito, né? Pode falar!”, insiste o ‘marido’ de Jojo.

De acordo com a colunista, a conversa aconteceu no dia 10 de maio, pouco tempo antes da polêmica entre Todynho e Kaila ganhar repercussão na web. Até aquele momento, segundo a ex de Renato teria informado à colunista, a artista havia feito contato com a filha deles. Em abril, a cantora chegou a enviar um presente para a criança, um cavalinho de brinquedo. Como forma de agradecimento, a menina gravou um vídeo, que acabou não sendo compartilhado para não ser compartilhado para não expor a criança.

Vale destacar que Jojo Todynho e Kaila Oliveira se envolveram em discussões na web por conta da pensão alimentícia que o namorado da artista tem o compromisso de pagar por conta da filha do ex-casal.

Recentemente, a cantora presenteou o amado com um carro zero quilômetro, avaliado em R$ 240 mil, o que acabou gerando críticas dos fãs na web.

Jojo Todynho e Renato Santigo assumiram o romance publicamente em junho. Porém, rumores apontaram que os dois já estavam juntos desde janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Káila Oliveira (@oliveira_kailaa)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias