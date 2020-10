Namorado de Gugu se emociona ao lembrar do apresentador: “É muito difícil”

Thiago Salvático, companheiro de Gugu Liberato, se emocionou ao receber uma foto da lápide do apresentador, que faleceu no ano passado após sofrer um acidente doméstico.

“Até acordei superbem, mas eu recebo muitas mensagens e uma delas tinha uma foto acoplada que me deixou bem pra baixo. Eu sei que é a vida e que nós estamos aqui por um curto espaço de tempo, mas é difícil, pessoal”, declarou Thiago.

Ele continuou o depoimento, dizendo que há um ano estava viajando com Gugu e que sempre sonha com o apresentador. “É muito difícil olhar pra trás, há um ano, exatamente, nós estávamos em uma viagem na Ásia, na China… então, é muito complicado. A pessoa que me mandou [a mensagem] foi visitar e acabou fazendo a foto e me mandando. É muito difícil. É muito difícil olhar pra trás e ver que vai fazer um ano e a gente não vai mais se falar. A gente se fala em sonhos, mas, pessoalmente, está sendo difícil”, completou.

