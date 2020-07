Namorado de Gugu lamenta oito meses da morte do apresentador

Thiago Salvático, que ficou conhecido na mídia por afirmar ser namorado de Gugu Liberato, usou as redes sociais nesta terça-feira (21) para lamentar a morte do apresentador.

O chef de cozinha publicou uma foto junto com Gugu durante viagem para a Finlândia. Na legenda, escreveu: “8 meses”, acrescentando um emoji de coração partido.

Gugu morreu em novembro do ano passado, após sofrer acidente doméstico nos Estados Unidos. Desde então, Rose Miriam, mãe dos filhos do apresentador, tem enfrentado uma batalha judicial contra a família do apresentador, por conta de sua herança. Thiago chegou a entrar na briga, pedindo reconhecimento de união estável. No entanto, ele desistiu do processo em junho.

Confira a publicação de Thiago Salvático abaixo:

