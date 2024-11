Namorado de Gisele Bündchen está ansioso para se casar com a modelo, diz site

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/11/2024 - 9:46 Para compartilhar:

Joaquim Valente, 35 anos, não esconde a ansiedade em oficializar seu romance com Gisele Bündchen, de 44. A empolgação do instrutor de jiu-jítsu aumentou depois que a super modelo brasileira anunciou que está grávida de um filho dele.

Apesar disso, segundo informações do site “Entertainment Tonight”, Gisele estaria pensando em ir mais devagar sobre o casamento.

“Ele se casaria com Gisele amanhã. Ele quer dar o próximo passo, porque é muito tradicional, mas ela não tem pressa”, disse uma fonte à publicação.

No momento, a prioridade tem sido o bebê do casal. “Ele não poderia estar mais empolgado por esperar um filho com ela! Gisele é o mundo inteiro dele, e ele é tão apaixonado por ela e pelos filhos dela”, completou o informante, referindo-se a Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 11, filhos de Gisele com o ex-marido, Tom Brady, 47.

A fonte disse ainda que Gisele está feliz com a terceira gestação. “Ela está amando a gravidez. Ela se sente enérgica e radiante, e está amando cada minuto desta fase”, encerrou.