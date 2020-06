Namorado da mãe de Neymar recebe alta após levar 12 pontos no braço

O modelo Tiago Ramos, namorado de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, recebeu alta hospitalar na tarde desta quarta-feira após ter se ferido ao dar um soco na vidraça do apartamento em que estava com a companheira em Santos, no litoral de São Paulo.

De acordo com informações do ‘Extra’, Tiago levou doze pontos no braço direito. Ele teve um corte profundo de aproximadamente 5cm e uma ruptura interna e externa dos tecidos na parte posterior, segundo informou um funcionário do hospital. Ele passou por uma sutura, foi medicado com remédio para dor e passou a noite em observação no hospital.

Ainda segundo o ‘Extra’, Tiago se acidentou na noite dessa terça-feira (2) após um desentendimento que teve muitos gritos entre ele e Nadine.