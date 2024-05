Namorada e mãe de Endrick posam juntas em foto da família durante festa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/05/2024 - 11:00 Para compartilhar:

Endrick ganhou uma festa de amigos e familiares com foco na despedida do Palmeiras. O atacante vai se juntar ao elenco do Real Madrid a partir de julho, e foi prestigiado por companheiros de equipe e pelo técnico Abel Ferreira. Além disso, a celebração ficou marcada por uma foto publicada pelo jovem na web.

O atacante de 17 anos postou uma imagem em que aparece ao lado do irmão, Noah, do pai, Douglas Ramos, da mãe, Cíntia Ramos, e da namorada, a modelo Gabriely Miranda. O registro foi divulgado no story do Instagram acompanhado da frase: “a base de tudo”.

No início do mês, a vida extracampo de Endrick virou assunto na web, impulsionada pela relação de Gabriely com a sogra Cíntia. Tudo começou após ir ao ar uma edição do programa “Conversa com Bial” com o jogador e a família como os entrevistados.

Pedro Bial perguntou se a modelo pretende se mudar para a Europa para morar com Endrick quando o atacante se transferir para o Real Madrid, e Gabriely disse que “é uma incógnita ainda”. A mãe do jovem, então, afirmou que o atleta vai para a Europa com ou sem a namorada e “vai brilhar”.

Depois, Cíntia divulgou no Instagram uma foto em que aparece ao lado do marido, de Endrick e do jornalista Pedro Bial após participação no programa da TV Globo. Porém, internautas apontaram que a imagem original tinha também a presença de Gabriely. A modelo, inclusive, curtiu um comentário que dizia que a atitude da sogra era “ridícula e imatura” após ter sido “cortada” da publicação.

Endrick faz na quinta-feira o último jogo com a camisa do Palmeiras. O duelo será contra o San Lorenzo, pela Copa Libertadores, no Allianz Parque. No início de junho, o atacante se apresentará na seleção brasileira para a disputa da Copa América. O torneio continental será de 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos.

O Brasil está no grupo D e estreia no dia 24, contra a Costa Rica. Colômbia e Paraguai completam a chave. Contudo, antes da competição, a seleção disputa dois amistosos de preparação: o primeiro é contra o México, no dia 8; e o segundo é diante dos Estados Unidos, no dia 12. Depois de defender a “Amarelinha”, Endrick vai em definitivo para o Real Madrid.