Namorada do trapper Veigh é atingida por estilhaços durante tentativa de assalto

Giovana Dib, influenciadora digital e namorada do trapper Thiago Veigh, um dos principais nomes do gênero no Brasil atualmente, foi vítima de uma tentativa de assalto. Segundo informações da colunista Mariana Morais, do “Em Off”, Giovana foi atingida por estilhaços de vidro durante a situação, que aconteceu em São Paulo.

A influenciadora estava de carro com a irmã quando, ao pararEM no farol vermelho, foram atacadas por um assaltante. O homem bateu no vidro do passageiro até quebrar a janela. Contudo, Giovana conseguiu passar para o banco de trás antes do vidro explodir, mas acabou atingida nas costas pelos estilhaços.

O criminoso conseguiu roubar o celular da irmã de Giovana. Apesar da situação, as duas passam bem.

Namorada do rapper Veigh é atacada por assaltante em São Paulo pic.twitter.com/ssseSHnb2P — Mariana Morais (@moraismarianam) August 23, 2023

