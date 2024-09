Namorada do filho de Huck e Angélica vai a hospital após Rock in Rio: ‘Tenho um tumor há muito tempo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/09/2024 - 8:39 Para compartilhar:

A influenciadora digital Duda Guerra, de 16 anos, namorada de Benício Huck, filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, compartilhou em seu perfil no Instagram que precisou ir ao hospital após sua presença no Rock in Rio.

“Só para avisar o que eu vim fazer nessa clínica. Para quem não sabe, tenho um tumor que é benigno há muito tempo”, contou Duda em seus stories.

“Recentemente, estou sentindo dor e estou fazendo exames para acompanhar e ver se terá a necessidade de eu fazer uma cirurgia para remover ele. É isso. Estou fazendo os exames e espero que dê tudo certo”, acrescentou.

“O tumor chama osteocondroma, eu tenho um no joelho esquerdo e eu descobri ele bem novinha, nunca tive problema com dor nem nada do tipo, mas de umas três semanas pra cá, eu tenho sentido muita dor nele”, contou Duda.