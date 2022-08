patymoraesnobre 15/08/2022 - 8:35 Compartilhe

Karina Barbieri, namorada de Seu Jorge, anunciou que está grávida do cantor. A terapeuta holística e massoterapeuta compartilhou uma sequência de fotos celebrando o dia dos pais com a novidade.

É o quarto filho do artista, que se divorciou há sete anos após o casamento com Mariana Jorge, com quem tem três meninas: Maria Aimée Jorge, Flor de Maria Jorge e Luz Bella Jorge.