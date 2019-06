Namorada de senador ganha cargo público e é promovida em menos de um mês

Em quatro meses, uma advogada foi contratada como assessora parlamentar do gabinete do senador Marcos do Val (PPS-ES). Brunella Poltronieri Miguez, atual namorada do senador, foi promovida com aumento de salário, exonerada e recontratada para outro cargo na Casa. As informações são da GazetaOnline.

Brunella começou a trabalhar em janeiro como assistente parlamentar no gabinete do senador ganhando quase R$ 9 mil. Em menos de um mês, foi promovida e passou a receber R$ 13,5 mil. Após três meses ela foi demitida por Do Val e ele alegou que se apaixonou por ela, segundo o site Metrópoles.

Vinte dias depois, no entanto, a advogada foi nomeada para ocupar o cargo de secretária parlamentar na diretoria-geral do Senado. Agora, segundo o Metrópoles, ela trabalha côo consultora legislativa e ganha cerca de R$ 11 mil por mês.