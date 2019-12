Namorada de Scooby faz aniversário e ganha declaração: “Minha bonequinha”

Cintia Dicker, nova dona do coração de Pedro Scooby, faz aniversário nesta sexta-feira (6). Nas redes sociais, ela ganhou uma homenagem do surfista, com direito a declaração de amor.

“Minha bonequinha, minha brother, meu amor, tão fácil falar de você, uma menina mulher, livre e feliz! Às vezes uma princesa, outra a Barbie cracuda (risos). A beleza exterior eu não preciso nem falar nada, né (risos). Se por fora você é uma top model, por dentro não existe palavra pra descrever o quão maravilhosa você é! Que a gente possa dividir momentos incríveis como esses agora! Porque se tem uma coisa que a gente faz bem nessa vida é viver! Happy fucking birthday!”, escreveu.

“Meu best fucking presente”, respondeu Cintia nos comentários da publicação, adicionando um coração à frase. Entre as outras mensagens, seguidores aproveitaram para parabenizar a aniversariante e também para elogiar o casal.

