Namorada de Robert de Niro revela diagnóstico de paralisia facial após parto da filha

A namorada de Robert de Niro, Tiffany Chen, revelou que teve paralisia facial após o nascimento a primeira filha do casal, Gia. A criança nasceu em abril deste ano.

Em entrevista ao programa This Morning, da CBS, a mulher de 45 anos explicou que, assim que voltou para casa após o parto, notou uma sensação incomum em sua língua, que, gradualmente, foi formigando e ficando dormente. Chen teve a Paralisia de Bell.

Associada a infecções virais, trata-se de uma condição que afeta os músculos faciais, fazendo com que um dos lados fique paralisado. Tiffany, no entanto, teve os dois lados do rosto paralisado.

Com o passar dos dias, ela foi percebendo uma piora e sentia que seu rosto estava “derretendo sobre si mesmo” e, uma semana após o parto, foi ao hospital: “Eu estava tentando comer. Fui colocar apenas um garfo de comida na boca e tudo saiu. Eu não conseguia comer. E então comecei a balbuciar”.

“Perdi toda a função facial no minuto em que entrei no hospital”, relatou. As declarações foram divulgadas em um vídeo no Twitter da CBS, a entrevista completa será lançada nesta sexta-feira, 14.

A revelação acontece poucos dias após a morte do neto de De Niro, Leandro. Segundo a mãe do jovem de 19 anos, o rapaz morreu devido a uma overdose.

De acordo com o site Mirror, depois da tragédia, o veterano se isolou e está deprimido. “Bob gostava muito de Leo. Ele se isolou deprimido. Todos estão rezando para que ele encontre a força de que precisa para seguir em frente”, disse uma fonte próxima ao veículo.

