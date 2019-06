Namorada de Rafael Miguel faz desabafo após 15 dias da morte do ator

View this post on Instagram

Amor da minha vida, 15 dias se passaram e ainda dói, dói demais. Tenho tentado, todos os dias, ocupar minha cabeça, estar perto de pessoas que me fazem bem, que cuidam de mim, assim como você fazia e gostaria que permanecesse sendo feito mas, de verdade, hoje a dor veio tão forte, a saudade bateu tão intensa! Não me vejo mais negando o fato mas, não vou compreender, jamais. Não paro de pensar na forma doce como me tratava, no seu olhar caridoso, no seu toque gentil, na sua voz, sua risada contagiante. Não paro de pensar em você. Eu sei que você não está numa viagem e vai voltar logo, eu sei que nada na vida jamais irá se comparar a nós, ao que tivemos, ao que você me proporcionou. Nada… Mas eu daria TUDO, qualquer coisa, até mesmo algo que não tenho, só pra ter você aqui comigo, só por um abraço seu. E eu não me importo com a opinião de ninguém! Podem falar o que quiser, só nós sabíamos o quanto nos amávamos, o quanto nos fizemos bem. Lembro das nossas conversas, de como era inevitável não nos declararmos, constantemente, um para o outro, já que queríamos de toda forma possível expressar esse sentimento incrível que floresceu em nós. Lembro de você me perguntando como foi meu dia, querendo mais me ouvir do que falar (e eu tinha que insistir pra você de você mesmo), lembro das nossas ligações até tarde da noite que sempre terminavam com "Nossa, me sinto tão bem. Amo ouvir sua voz. Vou dormir em paz.". Vida, como eu te amo! Como te amei! Apesar de todas as adversidades, eu te amei desde o primeiro dia, desde o primeiro beijo! Encontramos, tão cedo, algo que as pessoas passam a vida procurando, como você mesmo dizia. Eu queria, nesse momento, que mundo parasse e eu pudesse voltar, voltar para a ultima noite que te vi, voltar para aquele momento em que você chegou, me olhou e sorriu. Me abraçou e disse, como na primeira vez, " Você tá tão linda!". Queria voltar… Voltar para aquele momentinho, depois do abraço, em que eu disse que você estava todo brilhante por causa da minha maquiagem e você respondeu "Como sempre, né?". A dor ta crescendo, conforme vem o entendimento. A saudade ta aumentando na medida que me pego sozinha, (…)