Namorada de Pedro Scooby ostenta corpão e fãs disparam: “Barbie ruiva”

Na tarde desta quarta-feira (18), Cíntia Dicker, atual namorada do surfista Pedro Scooby postou uma sequência de fotos no estilo “frente e verso” que mexeu com a web.

No registro, a ruiva surgiu usando um biquíni fio-dental, ostentando suas curvas em um cenário paradisíaco e deixando seus fãs encantados com os cliques.

O registro compartilhado pela ruiva já recebeu mais de 18 mil curtidas e colecionou elogios de fãs e amigos, que ficam encantados com a beleza de Cíntia.

“Meu Deus guria para de ser linda desse jeito afff”, escreveu uma seguidora. “Uau, sem Photoshop, da ver as estrias, demonstrando que a beleza de uma mulher não será nunca apagada por essas pequenas coisas… maravilhosa!!”, afirmou outra.