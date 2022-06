Namorada de Neymar, Bruna Biancardi posa de biquíni e diz sentir falta do calor

Bruna Biancardi usou suas redes sociais nesta terça-feira (31) para expressar sua saudade do calor, em uma foto de biquíni à beira da piscina.

A namorada do craque da seleção brasileira Neymar aparece sorridente no clique, vestindo um par de óculos de sol, um biquíni com estampa animal print e u shorts jeans.





“Saudade de um calorzin, né?”, escreveu a influenciadora.

Nos comentários, Bruna recebeu uma série de elogios, entre eles da ex-BBB e cantora Gabi Martins: “Lindona”, escreveu. “Maravilhosa”, “deusa linda” e “perfeita”, disseram outros seguidores.