Namorada de Ludmilla ganha 400 mil seguidores e se assusta: “Não esperava”

Na última segunda-feira (3), o namoro de Ludmilla com Brunna Gonçalves se tornou público, e junto com isso veio a fama repentina para a bailarina. Um dia após o anúncio do romance, ela ganhou mais 400 mil seguidores no Instagram.

Brunna concedeu entrevista a revista Quem e falou sobre essa situação nova em sua vida. “Já esperava uma repercussão, mas não esperava que fosse ser tanto. Antes de sair de casa, estava muito nervosa, porque os meus amigos que já tinham chegado no evento, me mandaram mensagem dizendo que estava cheio de imprensa lá. Fiquei muito nervosa mesmo. Mas, ao mesmo tempo, muito feliz de estar recebendo tanto carinho. Fui recebida por todos com muito respeito”, disse.

“Sobre os seguidores… estou sem acreditar até agora! Eu não consigo mexer no meu Instagram porque não para de subir os números. Ganhei 400 mil seguidores só ontem! Isso é assustador para mim, mas está sendo muito bom porque sempre quis trabalhar como influencer. Agora vou focar para gerar bastante conteúdo para o meus novos seguidores”, completou.