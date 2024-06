Namorada de Leonardo DiCaprio completa 26 anos e internautas apostam em fim do romance

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/06/2024 - 15:19 Para compartilhar:

A namorada do ator Leonardo DiCaprio, 49 anos, a modelo italiana Vittoria Ceretti, virou assunto nas redes sociais no último fim de semana após aniversário de 26 anos. É que o astro de Hollywood é conhecido por não se relacionar com mulheres acima de 25 anos e, com isso , os internautas começaram a especular o fim do romance.

Vittoria chegou à “idade do corte” na última sexta-feira, 7. Em seu Instagram, ela publicou registros da comemoração em uma região litorânea, mas o namorado não aparece em nenhuma imagem, deixando no ar a dúvida se ele participou da celebração.

“Feliz, grata, nas nuvens e um ano mais velha”, escreveu ela em um carrossel de cliques e vídeos.

Nos comentários, seguidores deixaram mensagens insinuando que, em breve, DiCaprio pode terminar a relação.

“Ela tem 26 anos agora, espero que saibam o que isso significa”, escreveu um seguidor. “Vittoria Ceretti fez 26 anos. DiCaprio bateu o recorde”, postou uma moça. “Temos uma namorada de DiCaprio com mais de 25 anos”, ironizou outro.

Relembre lista de namoradas da “idade de corte” de DiCaprio:

Gisele Bündchen

O ator americano e a brasileira ficaram juntos até 2005, quando ela tinha 24 anos e ele, 30.

Bar Rafaeli

DiCaprio e a modelo ficaram juntos até 2011. Na ocasião, ele tinha 36 anos e ela, 25.

Blake Lively

A atriz, hoje esposa de Ryan Reynolds, namoraram por cinco meses, quando ele ainda tinha 36 anos e ela, 24.

Erin Heatherton

A top norte-americana e DiCaprio ficaram juntos no ano de 2012, quando ele tinha 37 anos e ela, 23 anos.

Toni Garrn

A modelo e o então quarentão viveram romance entre 2013 e 2014, quando ela estava no auge de seus 22 anos.

Kelly Rohrbach

Em 2016, o ator e a modelo ficaram por alguns meses, quando ele tinha 41 anos e ela, 25 anos.

Nina Agdal

Naquele mesmo ano, a modelo foi a próxima namorada do ator: ele com 42 e ela com 25 anos.

Camila Morrone

Os atores formaram um casal de 2017 até agosto de 2022. O romance chegou ao fim dois meses após ela completar 25 anos, quando ele tinha 46 anos.

Vittoria Ceretti

DiCaprio e a modelo italiana estão juntos desde agosto do ano passado. Ela completou 26 anos na última sexta-feira, dia 7 de junho.

