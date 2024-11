Namorada de Keanu Reeves teria feito ultimato sobre corridas para o ator, diz site

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/11/2024 - 13:00 Para compartilhar:

O relacionamento de Keanu Reeves, 60, e Alexandra Grant, 51, estaria nas mãos da paixão do ator por corridas. Segundo o portal RadarOnline, após um quase acidente em 5 de outubro, a namorada da estrela estaria bastante abalada e ameaçou terminar o relacionamento de cinco anos caso ele não parasse de correr permanentemente.

Durante sua estreia na Indianapolis Motor Speedway, o astro de “Matrix” escapou por pouco de uma fatalidade, e esse foi o ponto final para Alexandra. Keanu teve que deixar a corrida após seu carro derrapar em uma curva.

“Ela se entregou às corridas dele até agora, até indo para a pista com ele e acenando. Mas isso realmente a assustou”, disse uma fonte ao portal. “Ela disse a ele, em termos inequívocos: são os carros de corrida ou o fim da estrada para o relacionamento”.

O ultimato vem de uma preocupação com o bem-estar do ator: “Alexandra ama Keanu profundamente e não quer ver nada parecido acontecer com ele novamente”, finalizou a fonte.

