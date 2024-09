Namorada de jogador de futebol americano morto em acidente de ônibus se despede: ‘Falta será eterna’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/09/2024 - 10:55 Para compartilhar:

A jovem Lays Novakovski, namorada do jogador de futebol americano Lucas Barros, usou as redes sociais para se despedir do rapaz, que morreu durante um acidente de ônibus que transportava integrantes do time Coritiba Crocodiles, em Piraí, Rio de Janeiro.

“A parte mais importante de mim me deixou hoje e eu não sei como seguir sem você. Essa falta será eterna no meu coração, nada vai preencher”, desabafou a jovem.

Por meio de nota divulgada no Instagram, a CBFA (Confederação Brasileira de Futebol Americano) lamentou o ocorrido, e informou que o acidente aconteceu na descida da Serra das Araras, na altura do km 225 da Rodovia Presidente Dutra. O ônibus transportava 45 passageiros, dos quais três morreram.

“A CBFA, em nome de toda a comunidade do futebol americano brasileiro, manifesta suas mais sinceras condolências às famílias e amigos das vítimas, bem como à equipe Coritiba Crocodiles. Estamos acompanhando de perto os desdobramentos e oferecemos todo o apoio necessário neste momento difícil”, completou a nota.

Os passageiros eram integrantes do Coritiba Crocodiles, time de futebol americano da capital paranaense, que jogaria contra o Flamengo Imperadores, na capital fluminense. A partida foi cancelada após o ocorrido.