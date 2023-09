Namorada de influenciador Toguro deixa a UTI e vê filho pela 1ª vez

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/09/2023 - 8:53 Compartilhe

Toguro, de 33 anos, fez um post emocionante no Instagram, nesta sexta-feira, 8. O influenciador mostrou que a namorada, Nara, de 25, deixou a UTI e estava vendo o filho do casal, Gael, pela primeira vez após ter sofrido complicações durante o parto.

Nas imagens, Nara já está fora da UTI do Hospital Santa Joana, em São Paulo, e aparece sentada na poltrona do quarto esperando pela chegada do filho.

“Ela renasceu […] Estou indo buscar o bebê. Vocês estão ansiosos?”, perguntou ele, que depois, mostrou o herdeiro: “Deus existe”, completou.

Na legenda do post, escreveu: “Vou ver a vida de outros olhos, presenciei um milagre em nossas vidas, obrigado a todas as mensagens e orações. Obrigado, Deus, minha felicidade é ver a Nara vida e bem com o Gael, obrigado, Deus, obrigado, fellas”.

