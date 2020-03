Namorada de goleiro Jean pode ir para prisão por estelionato, diz colunista

De acordo com informações divulgadas pelo colunista Leo Dias, do UOL, Shay Victorio, digital influencer e namorada do goleiro Jean, foi condenada pela Justiça e poderá cumprir 116 anos de prisão por estelionato, além de pagamento de uma multa. A decisão, no entanto, ainda cabe recurso.

Leo Dias informa que na época que a blogueira era sócio de seu ex-marido e de seu pai em uma empresa de comércio varejista online, ela foi processada. O Ministério Público do Estado de São Paulo ouviu 118 pessoas que acusaram a loja de nunca ter entregado as mercadorias compradas.

Apesar da condenação, que a juíza fixa em regime fechado inicialmente, Shay Victorio poderá recorrer do caso em liberdade.

Por fim, o colunista do UOL diz que os processos a garota, ao pai e ao ex-marido são por crimes ocorridos entre 2013 e 2017 em Sorocaba, cidade do interior onde ela morava até assumir o romance com o goleiro Jean.

Shay foi procurada para falar sobre o caso. Ela pediu que seu advogado, Dr. Antônio Carneiro, se manifestasse. O responsável enviou um e-mail alegando que irá recorrer da sentença, e que considera ‘desumana’.