Namorada de Fiuk conheceu cantor em promoção para entrar no camarim dele

A atriz Thaisa Carvalho, de 23 anos, assumiu o namoro com o cantor Fiuk, de 30 anos, no último domingo (19). Desde então, ela afirmou à Quem que se surpreendeu positivamente com o carinho que passou a receber dos fãs por meio da internet.

De acordo com a jovem, ela é fã de Fiuk desde 2009. Os dois se viram pessoalmente pela primeira vez em 2012. Na época, ela tinha ganhado uma promoção para entrar no camarim dele. Porém, o que a Thaisa não imaginava era que iria viver um um romance com o seu ídolo da infância.

“Achava distante e impossível. Continuo sendo fã e admirando ele como artista. Mas, hoje, também o admiro como homem e como namorado. Sou fã do Fiuk e namorada do Filipe”, explicou a atriz.

Os dois conseguiram manter a relação longe dos holofotes desde 2020. No entanto, Fiuk e Thaisa não conseguem esconder o clima de romance em publicações recentes em suas redes sociais.

“Somos muito apegados. Dois dias longe já é difícil para nós, viu… o importante é que um apoia o outro no trabalho e isso ajuda muito”, disse a jovem. No início deste ano, quando o artista ficou confinado no BBB21, ela se manifestou por meio de publicações nas redes.

