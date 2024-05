Namorada de Endrick curte comentário com críticas à mãe do jogador após ser ‘cortada’ de foto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 12:22 Para compartilhar:

A modelo Gabriely Miranda, namorada de Endrick, do Palmeiras, curtiu um comentário com críticas à mãe do jogador, Cíntia Ramos, após ser ‘cortada’ de uma foto publicada pela sogra no Instagram.

Cíntia divulgou na rede social uma imagem em que aparece ao lado do marido, Douglas Ramos, do filho, Endrick, e do jornalista Pedro Bial depois da participação no programa “Conversa com Bial”, da TV Globo. Porém, internautas apontaram que a foto original tinha também a presença de Gabriely.

Com a repercussão do ‘corte’ da namorada do atacante, uma internauta demonstrou apoio a Gabriely e teve a mensagem curtida pela modelo. “O menino é um talento, é bonito, ela é linda e aparentemente uma boa pessoa, não consigo ver nenhum problema no relacionamento deles”, dizia o começo do texto.

“A mãe do Endrick precisa deixar ele viver a vida dele e entender que, independentemente da escolha que ele faça, ela nunca vai deixar de ser mãe dele. Precisa parar com essas alfinetadas em rede nacional. É ridículo e imaturo para uma mulher nessa idade”, completou a internauta no comentário.

A relação entre Cíntia e a nora começou a ser assunto na web após o ‘Conversa com Bial’ de terça-feira,7. O apresentador perguntou se a modelo pretende se mudar para a Europa para morar com Endrick quando o atacante se transferir para o Real Madrid, o que deve ocorrer no meio do ano, e Gabriely disse que “é uma incógnita ainda”.

A mãe do jovem, então, afirmou que o jogador vai para a Europa com ou sem a namorada e “vai brilhar com os meninos do Real Madrid”. Veja o trecho no vídeo .