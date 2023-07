Namorada de Éder Militão, Cássia Lourenço usa blazer sem sutiã no aniversário da filha do jogador

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2023 - 21:35 Compartilhe

Namorada do jogador de futebol Éder Militão, 25 anos, Cássia Lourenço, 25, resolveu causar nas redes sociais, nesta segunda-feira (10), com cliques para lá de ousados.

Em sua conta no Instagram, a loira surgiu para apresentar o look do dia: um blazer branco, aberto e sem sutiã por baixo.

Pela manhã, a beldade esteve em um salão de beleza para se preparar para o evento de logo mais: o aniversário da filha do jogador, que completa um ano de vida.

A criança, Cecília, é fruto de antigo relacionamento de Éder Militão com a influenciadora digital Karoline Lima.

Cássia Lourenço e o atleta assumiram o relacionamento há pouco mais de um mês.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cássia helen lourenco gomes (@cassialourencogomes)

