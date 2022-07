Namorada de Claudia Rodrigues revela que médico chorou após novos exames da atriz

A empresária Adriane Bonato, namorada de Claudia Rodrigues, falou sobre o estado de saúde da atriz, que é portadora da esclerose múltipla, doença neurológica e autoimune da qual luta desde 2000.







Em entrevista ao jornal Extra, Bonato disse que Claudia passou por uma série de exames em março, o que provocou surpresa dos médicos. Eles afirmam que os efeitos da esclerose múltipla estão controlados. “Há quatro meses, no check up feito, o médico da Claudinha até chorou. Disse que estava mandando o quadro dela para congressos para validarem as análises com outros médicos. Esclerose múltipla é uma doença que dizem não ter cura, mas a “minha pequenininha” está provando o contrário”, contou.

A empresária ainda comemorou a evolução da artista: “Ela é a prova viva de que é possível. Isso é a medicina, a fé, o amor, a vontade de querer viver”.

Na sabatina, Adriane detalhou o tratamento a base canabidiol, ou CBD. Segundo ela, Claudia Rodrigues foi cobaia e se tornou um exemplo da força do medicamento: “A Claudia já foi cobaia de vários medicamentos. Ela é cadastrada na Anvisa, tem autorização para portar o canabidiol porque faz parte do tratamento dela. E isso não significa uso recreativo da maconha, ou que ela foi buscar com traficante. Não é nada disso. É um uso medicinal, é feito em laboratório.”

Doença

Claudia Rodrigues, que é portadora da esclerose múltipla, doença neurológica e autoimune da qual luta desde 2000, conta desde o começo do diagnóstico com a ajuda e o apoio de Adriane Bonato, que sempre esteve presente nos momentos mais difíceis. Devido ao quadro clínico, a artista precisou se afastar da televisão e faz acompanhamento médico para conter o avanço e sequelas.