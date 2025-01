Namorada de Brad Pitt foi decisiva para assinatura de separação de Jolie, diz site

O fim da longa batalha judicial envolvendo o divórcio de Brad Pitt e Angelina Jolie teve influência de Ines de Ramon, namorada do astro de Hollywood.

O longo processo, que se arrastava desde 2016, só teve um desfecho recentemente após a influenciadora digital convencer o namorado a encerrar o caso de uma vez por todas.

De acordo com o site “Page Six”, Ines encorajou Pitt a resolver a pendência, para que eles pudessem seguir em frente com suas vidas juntos.

“Ele foi influenciado por Ines para finalmente se estabelecer”, disse uma fonte ao site. “Ines quer ter uma vida com ele — com possivelmente filhos no futuro — sem a sombra do que foi essa Guerra das Rosas de oito anos”, completou. “Ela deixou claro que sua opinião é que a vida seria muito mais agradável com isso resolvido”, contou.

Jolie entrou com pedido de divórcio em 19 de setembro de 2016, e desde então os atores travavam uma longa disputa judicial. O único ponto que ainda permanece em aberto na justiça é o relacionado à posse da vinícola francesa Chateau Miraval, propriedade do ex-casal.

“Ines é uma influência positiva para Brad. Ela tem uma perspectiva muito boa sobre as coisas. É triste como tudo isso aconteceu, mas pelo menos isso é um progresso na direção certa”, elogiou a fonte.

Ines Ramon e Pitt, cujo namoro começou a ser apontado ainda no final de 2022, tornaram sua relação pública quase dois anos depois, em 2024.