Namorada de Benício Huck, influenciadora Duda Guerra anuncia que passou em vestibular e deve fazer supletivo

A adolescente de 16 anos, Duda Guerra, usou as redes sociais nesta terça-feira, 19, para comunicar aos fãs que foi aprovada no vestibular. A namorada de Benício Huck compartilhou ao longo do ano que estava em um cronograma rígido de estudos para atingir seus objetivos acadêmicos e por isso celebrou a novidade com os seguidores.

Além disso, a influenciadora contou que pretende cursar Publicidade e Propaganda quando sair do Ensino Médio e que sua “faculdade dos sonhos” é a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) – ela também disse que ainda possui uma segunda opção, mas a prova será realizada somente em dezembro.

“Oi, gente! Queria passar para dar uma notícia, porque sei que vocês torcem muito por mim. Como vocês sabem, eu estava estudando e fazendo provas de vestibular para passar em publicidade. Saiu o resultado hoje. Eu passei, e estou muito feliz”, disse ela nos stories do Instagram.

A adolescente ainda está cursando o segundo ano do Ensino Médio, mas explicou que procura a possibilidade de antecipar sua entrada na faculdade para 2025. “Eu estou no segundo ano do Ensino Médio, porém eu pretendo fazer o Supletivo e entrar na faculdade no ano que vem. Por isso eu estava me dedicando tanto para passar esse ano. Estou muito feliz”, disse ela em um segundo vídeo.