‘Namorada’: Caio Castro posta primeira foto com Daiane de Paula e assume compromisso

Caio Castro esteve no Lollapalooza no último sábado (26), em São Paulo, e posou com a namorada, Daiane de Paula. Ele compartilhou a primeira foto ao lado dela no Instagram, assumindo o compromisso após o término de seu relacionamento com Grazi Massafera.

“É leve, né, namorada?”, escreveu ele na legenda do clique. “Meu brilho”, respondeu ela nos comentários. As especulações sobre o relacionamento entre a loira e o ator começou há poucas semanas, mas foi confirmada pelas redes de Daiane.

Veja:

