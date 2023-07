Naldo se revolta com memes de sua nova música: ‘Parece que eu fiz algo de errado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/07/2023 - 10:52 Compartilhe

Por meio dos Stories do Instagram, o cantor Naldo mostrou sua revolta com os memes sobre sua nova música de trabalho, “Taca Taca”, que lançou no programa ‘TVZ’, do canal Multishow, na segunda-feira, 24. Após o vídeo do hit viralizar nas redes sociais, Naldo lamentou de alguns internautas fazerem piadas.

“É impossível. Eu estou vendo em páginas, influenciadores, humoristas rindo do ‘taca, mosquito’. Se eu fiz o ‘taca, taca, taca’, o que tem a ver? Isso faz parte da música, é um funk. Parece que eu fiz alguma coisa de errado”, disse o artista.

“Deixo aqui registrada a minha indignação. Eu não quero xingar, porque a minha vontade é explanar tudo que eu tenho entalado. Toda vez que eu vou lançar um bagulho tem essas palhaçadas, isso é f**a. A galera fica nesse climinha de risadinha. E eu vejo pessoas falando que amaram”, completou.

