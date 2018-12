Naldo ganha apenas R$ 5 mil de cachê após fazer show vazio no RJ

O músico Naldo Benny recebeu apenas R$ 5 mil de cachê para fazer um show no último domingo em um sítio de Duque de Caxias (RJ). A apresentação, que foi anunciada como um “mega evento”, teve poucas pessoas. As informações são do jornal EXTRA.

Imagens do show foram divulgadas nas redes sociais e o próprio músico chegou a minimizar o fato negando que o evento se tratava de um show.