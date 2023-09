Naldo diz que ensinou Bruno Mars a falar ‘gatinha’ e ‘gostosa’ no The Town

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/09/2023 - 9:31 Compartilhe

Verdade ou mentira? Naldo Benny revelou que ensinou para Bruno Mars as expressões em português que foram reproduzidas pelo cantor norte-americano durante apresentações no festival ‘The Town’, em São Paulo. Durante entrevista no podcast Flow, Naldo mostrou supostos áudios enviados por Mars para ele no WhatsApp nos quais o artista pede dicas para “enlouquecer” os brasileiros em seus shows.

“Ele chegou e falou ‘qual é Naldo, beleza? O que eu falo no show para deixar as minas doidas? Qual o saldo que eu dou?”, contou o famoso.

Ele ainda explicou que aconselhou Bruno Mars a dizer “gatinha, eu quero ficar com você, gostosa”.

Benny também falou que o vídeo de agradecimento ao Brasil publicado por Mars no Instagram foi inspirado em seu clipe “Só Preciso de Amor”. Segundo o famoso, foi ele quem orientou a equipe do havaiano a fazer parecido. “Falei ‘mano, faz uma parada próximo aquilo ali’.

