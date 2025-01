Naldo Benny diz preparar lançamento com Justin Bieber: ‘Ele me falou’

Naldo Benny, 45 anos, elaborou mais uma de suas histórias fabulosas de relação próxima com celebridades internacionais. Desta vez, o cantor , conhecido por relatar situações de entrosamento com famosos do mundo todo, disse que está preparando lançamento com Justin Bieber.

Em entrevista concedida para o site F5, publicada nesta quarta-feira, 22, sobre seu futuro na música, o artista disse que pretende se lançar no pagode e acrescentou que, recentemente, teve uma conversa com o cantor canadense. Segundo o brasileiro, ele e o ícone da indústria pop fecharam acordo para gravar um feat.

O funkeiro afirmou, ainda, que Justin confidenciou que voltaria aos palcos em 2025.

“Pura verdade (a história). Tive participação na vinda da Madonna para o Rio no ano passado, Will Smith é muito meu brother e há uns dias liguei para Justin Bieber e o convidei para fazer feat. Ele topou. Sabe que ele me falou? ‘Claro. E estou voltando aos palcos nesse ano. Vamos ver, sim’. Confia. Sério. Não ri que é sério. Me falou em primeira mão”, declarou ele durante o bate-papo.

O funkeiro tem uma longa lista de supostas amizades com famosos e já virou meme nas redes sociais nos últimos anos por contar situações duvidosas com celebridades.

Ainda durante a entrevista, Benny garantiu que nunca mentiu em suas histórias. Ele disse já ter ficado irritado por ser desacreditado em seus contos, mas que hoje leva na brincadeira, e até tira vantagem da fama de mentiroso.

“Olha… Eu fico muito puto da vida. Juro. Só que eu resolvi entrar nessa onda, comecei a embarcar nessa parada e acabei virando o jogo. Renovei o meu público, chegaram marcas, viralizei nas redes com várias hashtags, videozinhos e passei a ter um engajamento fora do normal por causa das resenhas (…) Nenhuma (história é mentira). Tudo verdade. Não contei uma mentira até hoje”, garantiu ele.