Najila ameaça processar Neymar na França por patrocinar prostituição

A modelo Najila Trindade ameaçou acusar Neymar Jr. por transporte de mulher para fins sexuais na Justiça francesa. A informação é do programa Fofocalizando, do SBT. No ano passado, a modelo acusou Neymar de estupro e agressão, após o encontro em Paris no dia 15 de maio. O jogador brasileiro não foi indiciado, por falta de provas.

Além da acusação de estupro, o jogador do Paris Saint-Germain é investigado no Brasil por ter divulgado fotos íntimas da modelo na internet. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, a procuradoria deve recomendar a absolvição dele por entender que Neymar divulgou as fotos para se defender da acusação de estupro

Para o advogado de Najila, Cosme dos Santos, a recomendação do MP já era esperada. Ele também afirmou que vai entrar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) contestando o pedido de arquivamento do inquérito sobre o estupro. Se o STF acatar o pedido, o caso voltará à 1ª instância e o processo será reaberto.

Cosme também disse acreditar que as coisas devem ser diferentes na Justiça francesa e que vai abrir uma ação contra o jogador por crime de prostituição. Procurada pelo Fofocalizando, a assessoria de Neymar afirmou que não recebeu nenhuma notificação oficial e que este assunto é passado.