Naiara Azevedo registra B.O. contra namorado por agressão física, afirma portal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/11/2023 - 1:49 Para compartilhar:

Naiara Azevedo teria sido, supostamente, vítima de violência doméstica. De acordo com o portal “LeoDias”, a cantora registrou um boletim de ocorrência no início da madrugada desta quinta-feira, 30, contra seu namorado, cuja identidade não foi revelada.

Segundo o portal, a cantora relatou ter sofrido agressão física do parceiro. Naiara teria registrado o B.O. na central de flagrantes 24 horas de Goiânia (GO), informação que foi confirmada por agentes que a atenderam no local.

A matéria ainda relata que a equipe de Naiara ainda não estava ciente do ocorrido. Até o momento, a cantora não se pronunciou nas redes sociais.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias