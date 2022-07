Naiara Azevedo é internada em hospital da Bahia com fortes dores no estômago

Na tarde desta terça-feira (19), Naiara Azevedo foi internada no Hospital Municipal Prof Magalhães Neto, em Brumado, na Bahia, após sentir fortes dores no estômago e cólica. Por meio de uma série de Stories em seu perfil no Instagram, a cantora sertaneja tranquilizou seus seguidores e fãs sobre o seu estado de saúde.