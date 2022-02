Naiara Azevedo é a terceira eliminada do ‘BBB 22’

O anúncio de quem sairia no terceiro paredão do Big Brother Brasil 22 foi feito por Tadeu Schmidt. Após uma semana em que os moradores da casa isolaram o ator Arthur Aguiar, o apresentador do BBB 22 foi enfático no início do discurso. “Chegou a hora e quando eu terminar, seremos 17. E vai ser rápido, hoje eu vou ser direto como nunca: Arthur, você não passou nem perto de sair. Pode relaxar. O cara que é os olhos da casa, se apresentou como o novo jogador, que fez de tudo para escapar do paredão, não correu risco nenhum. Fica tranquilo, Arthur, você fica”, iniciou Tadeu.

Diversos integrantes da casa se surpreenderam com o resultado da permanência do ator, principalmente Maria e Jade Picon, a líder da semana que indicou Arthur para a berlinda. Tadeu Schmidt seguiu com o discurso, mandando um recado direto aos outros dois emparedados: Douglas Silva e Naiara Azevedo.

“O nome de quem sairia mudou várias vezes nesses dois dias. Dá pra fazer um monte de análises, mas algumas são evidentes. Para vencer o BBB, primeiro tem que fazer o óbvio, tem que querer muito, tem que mostrar que quer. Tem que se entregar totalmente aí dentro, esquecer o que estão pensando aqui fora, parar de ter medo do que está rolando aqui fora porque vocês não têm ideia mesmo”, afirmou.

O apresentador também ressaltou que não dá para ficar de ‘bobeira’ no BBB: “Não dá pra dizer que está de boa com tudo, não da pra dizer que está feliz com o paredão. E tem uma coisa que vai muito além do BBB, que vale para a vida toda, não dá pra desperdiçar voto. Quem fica, ganha uma chance para acordar”, aconselhou.

Para finalizar com chave de ouro, Tadeu Schmidt parafraseou o personagem de Douglas Silva, no filme Cidade de Deus. “Eu vou concluir com a adaptação de uma frase muito famosa: ‘Dadinho coisa nenhuma!’ Quem sai hoje é a Naiara”.

Com 57,77% dos votos, Naiara Azevedo foi a escolhida pelo público para deixar o BBB 22. Douglas Silva teve 38,96% dos votos e Arthur Aguiar, 3,25%. A Globo contabilizou 147.349.091 de participação do público neste paredão.

Saiba mais