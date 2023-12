Naiara Azevedo diz que faturava R$ 7 milhões, mas só recebia R$ 1 mil do ex

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 04/12/2023 - 1:50 Para compartilhar:

A cantora Naiara Azevedo contou sua história de abuso no programa “Fantástico” deste domingo (3), onde compartilhou a acusação que faz contra o ex-marido, Rafael Cabral. Ela o acusou de ter cometido violência doméstica e patrimonial.

Nas acusações feitas contra o ex, Naiara revelou que enquanto faturava até R$ 7 milhões por mês, advindos de seus shows, Rafael só lhe repassava R$ 1 mil.

“Os dois primeiros anos da minha carreira, 2016, 2017 foram os meus maiores faturamentos – quatro, cinco, sete milhões por mês. Sabe quanto ele me dava por mês? Mil reais. E quando eu falava assim: ‘Eu preciso de um cartão, preciso de dinheiro’… Sabe o que era falado para mim? ‘Mas você quer dinheiro para quê? Você tem tudo. As roupas que você usa, o projeto paga. Sua casa, estamos pagando. Seu carro, estamos pagando. Sua despensa está cheia. Mil reais não dá para você viver?’ Eu não tenho acesso a nada, nunca tive acesso a nada”, desabafou a artista.

Casados com separação parcial de bens, Naiara Azevedo contou que só depois da separação, motivado por episódios de violência domestica, ela foi atrás de sua parte. Todo esse tempo eu venho cobrado pra gente fazer a nossa partilha de bens. Nunca aconteceu. Sempre houve uma reluta, um não, não vamos. Eu só quero o que é meu, o que eu trabalhei para ter. Eu não quero uma gota de suor do trabalho do meu ex-marido. Eu não estou aqui para tirar o mérito de ninguém. Ele trabalhou, sim, trabalhou para caramba e ele merece ter direito de 50% dele. E eu, do meu. Eu só quero o que é meu. Eu só quero clareza diante do meu trabalho, do meu suor, dos meus sonhos, da minha luta”, afirmou.

Na madrugada da última quinta-feira (30), Naiara procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Goiânia, em Goiás, para relatar o caso e denunciar o ex-marido — na ocasião, a Justiça de Goiás aceitou medida protetiva em favor da artista e contra Rafael.

Os dois se separaram em julho deste ano, após dez anos de relacionamento, em meio a episódios de violência doméstica que foram documentados pela cantora em vídeos e fotos. Parte desse material está anexado num registro de ocorrência feito por ela. O inquérito corre em segredo de Justiça.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias