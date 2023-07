Naiara Azevedo disponibiliza novo single de projeto ‘Plural’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/07/2023 - 12:23 Compartilhe

Dando continuidade ao projeto “Plural” que soma mais de 350 milhões de streams, Naiara Azevedo anuncia o lançamento de mais um single que promete ser grande destaque nas plataformas. “Namorar Não Vou” é a sétima faixa do audiovisual da cantora a ser recebida por seu público. A canção chega aos aplicativos de áudio às 21h desta quinta, 20, enquanto seu videoclipe pode ser conferido no YouTube no dia seguinte, a partir das 10h.

Composta por Matheus Costa, Eliabe Quexin, Lucas Ing, Felipe Viana e Matheus di Pádua, a música narra uma paixão avassaladora e unilateral, na qual o eu lírico quer entrar em um relacionamento, mas ouve do amado constantemente “namorar não vou” e, mesmo em meio a súplicas e declarações de amor, não cede em sua resolução.

“A cada música que lançamos desse DVD, eu fico mais feliz. Ver a recepção da galera com as canções é muito especial, porque tudo foi feito com amor, e cada detalhe foi pensado para sair tudo perfeito. Espero que curtam a nova faixa também e se preparem porque ainda tem muita moda boa do jeitinho que amamos”, conta Naiara emocionada.

“Plural” contou com as participações de MC Ryan SP, Ana Castela e Diego & Victor Hugo, além dos milhares de espectadores que acompanharam a gravação deste projeto, que se consagra como o maior audiovisual da sertaneja. Com produção musical de Blener Maycom, direção executiva de Rafael Cabral e direção e vídeo de Will Santos, da Terra Produções, o novo projeto de Naiara Azevedo possui 10 faixas ao todo, das quais seis já são conhecidas e amadas pelo público, e “Namorar Não Vou”, sétima canção do DVD da artista, promete seguir os mesmos passos de suas antecessoras.

Naiara Azevedo ostenta mais de 6,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify, além de 8 milhões de seguidores no Instagram e 3 bilhões de views no YouTube, e se destaca como uma das sertanejas mais amadas do país.

