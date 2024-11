Naiara Azevedo desabafa após separação por violência doméstica: ‘Comecei a viver’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/11/2024 - 17:05 Para compartilhar:

A cantora Naiara Azevedo, 35 anos, fez um longo desabafo sobre violência doméstica após ter sido vítima. Ela revelou que a vida teve um recomeço quando deixou o marido, um ano atrás, devido a agressões físicas e psicológicas que sofreu.

A artista foi uma das convidadas do “Encontro com Patrícia Poeta” (TV Globo) desta segunda-feira, 25, especial sobre “Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres”.

A cantora foi casada por 10 anos com Rafael Cabral, 38, de quem se separou em julho de 2023. Em dezembro daquele ano, ela denunciou o ex-marido por violência doméstica.

“A violência não é só física. Eu percebi que a violência começa na parte psicológica, antes do primeiro tapa, antes do primeiro empurrão, antes da primeira agressão física, sempre vem a psicológica e a verbal”, declarou ela durante o matinal da Globo.

“Eu posso dizer por mim, que é a psicológica que mais doía, que é algo que ecoa na nossa mente todos os dias, não importa quantos anos se passem, quando termina, você tem uma cicatriz, é algo que é um gatilho”, continuou ela.

Para Naiara, o fim do relacionamento foi o começo de uma nova vida, cheia de possibilidades e realizações.

“Hoje eu entendi que eu só comecei a viver dos meus 34 anos em diante. Eu falo que eu tenho um aninho de vida. Um ano que eu estou me descobrindo como mulher, descobrindo o que de fato é um relacionamento saudável, o que é trabalhar de forma saudável, fazer as minhas escolhas”, garantiu a artista.

“É uma coisa tão boba, mas sabe quando você respira? Enche o pulmão de ar e respira com liberdade. Eu me sinto assim. Hoje eu dou valor nas pequenas coisas que antes eu não conseguia enxergar”, avaliou a cantora.

Naiara analisou, ainda, o que leva uma pessoa a se manter em um relacionamento abusivo antes de decidir se separar.

“O que nos faz permanecer tanto tempo nessas relações abusivas é a descredibilidade da sociedade, das pessoas, para com o nosso sentimento, para com a nossa verdade. Porque só nós sabemos o que passamos dentro de casa e o quanto os agressores são uma pessoa dentro de casa pra gente e como eles transparecem ser pro lado de fora, pras pessoas que estão de fora”, observou.

