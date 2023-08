Nah Cardoso e Thiago Martins são flagrados juntos em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2023 - 23:55 Compartilhe

A influenciadora Nah Cardoso e o ator Thiago Martins foram vistos juntos nessa terça-feira, 22, em São Paulo. Nas imagens, os dois aparecem desfrutando de um jantar intimista em um restaurante.

As fotos foram recebidas, com exclusividade, pelo perfil de celebridades Segue a Cami. Nos comentários, internautas se espantaram com o flagra, já que Nah anunciou o fim de seu casamento com o cantor Pe Lu ainda no início de agosto.

“Não que ela esteja errada, mas esse povo supera rápido relacionamento de 10 anos né?”, opinou uma seguidora da página. “Nossa, nem sabia que eles estavam solteiros, estou atrasada nas fofocas”, brincou outra.

A influenciadora e o membro da banda Restart ficaram noivos em 2020, após mais de três anos de relacionamento. Eles se casaram em 2020, em Las Vegas (EUA).

Já Thiago não anunciou um término definitivo com a modelo Talita Nogueira, com quem estava desde 2019. No entanto, seu último post ao lado dela foi feito em junho.

