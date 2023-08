Nah Cardoso anuncia término com Pe Lu após volta da banda Restart

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2023 - 14:40 Compartilhe

O anúncio da volta de Restart e a primeira apresentação da banda ao público na terça-feira, 1º, intrigou alguns fãs, que questionaram a ausência de Nah Cardoso nas comemorações. Após a repercussão, a influenciadora digital usou o Instagram nesta quarta-feira, 2, para anunciar o término do noivado com Pe Lu, um dos vocalistas do grupo.

“Por respeito a todos que nos acompanham e torcem pela nossa felicidade, gostaria de comunicar que eu e Pedro não estamos mais juntos. A decisão foi tomada recentemente e como ontem foi um momento importante da sua carreira, esperei pelo dia de hoje para estar aqui contando sobre isso para vocês”, informou Nah.

Apesar do término, a influenciadora digital garantiu que torcerá pelo cantor. “Seguiremos em caminhos diferentes, mas vamos continuar torcendo pelo sucesso um do outro”, finalizou.

Anônimos e famosos estão marcando presença nos comentários da publicação, desejando boa sorte para ambos. Nah Cardoso e Pe Lu ficaram noivos em 2020, após três anos de namoro. Até o término desta nota o cantor não se pronunciou sobre o assunto.

