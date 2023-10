Nagorno-Karabakh recebe a primeira missão da ONU em 30 anos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/10/2023 - 14:07 Compartilhe

Uma missão da ONU chegou neste domingo a Nagorno-Karabakh, a primeira em três décadas, informou o Azerbaijão, depois que quase toda a população armênia do enclave fugiu da região devido à ofensiva relâmpago vitoriosa de Baku.

“Uma missão da ONU chegou a Karabakh na manhã de domingo, principalmente para avaliar as necessidades humanitárias”, afirmou à AFP uma fonte da presidência azerbaijana.

Esta é a primeira vez em 30 anos que a organização internacional tem acesso à região, controlada por separatistas armênios até sua rendição em 20 de setembro, o que provocou o êxodo das quase 120.000 pessoas que moravam no enclave.

O território montanhoso perdeu quase toda sua população armênia, com a fuga de mais de 100.000 refugiados para a vizinha república da Armênia, segundo o governo de Ierevan.

Nazeli Baghdasarian, porta-voz do primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan, informou que o governo contabilizou a entrada de 100.483 deslocados até o momento.

Mais de 47.300 refugiados estão em abrigos temporários, informou Ierevan.

O fluxo ininterrupto e caótico reavivou as denúncias da Armênia de “limpeza étnica”, o que o Azerbaijão nega, depois que pediu aos armênios que continuassem em Nagorno-Karabakh e insistiu que seus direitos seriam respeitados.

“Nós evitamos deliberadamente de exibir bandeiras do Azerbaijão, sabemos que ainda restam civis e temos consciências dos seus medos”, disse Hikmet Hajiyev, conselheiro da presidência do Azerbaijão, no sábado.

Nagorno-Karabakh, de maioria armênia e cristã, proclamou a secessão do Azerbaijão, de maioria muçulmana, durante o colapso da União Soviética.

Desde então, os armênios do território, que receberam o apoio de Ierevan, enfrentaram o governo do Azerbaijão, com duas guerras em três décadas: a primeira entre 1988 e 1994 e a segunda no fim de 2020, quando os separatistas perderam boa parte do território.

A ofensiva relâmpago com a qual Baku recuperou o controle efetivo do território deixou quase 600 mortos. Os combates mataram cerca de 200 soldados de cada lado.

Neste domingo, o posto de fronteira no corredor de Lachin, a única rodovia que liga os dois territórios, estava deserto.

Serguei Astsarian, 40 anos, foi um dos últimos a deixar Nagorno-Karabakh. “A população que viveu durante séculos deveria poder permanecer, sejam armênios ou de outros grupos étnicos. Não é certo expulsar, pela força ou de outro modo”, disse.

A presidência do Azerbaijão anunciou que abriu um serviço de migração em Khankendi, a principal cidade do território (Stepanakert, em armênio) para registar os habitantes que decidiram permanecer e garantir sua “reinserção duradoura” na sociedade azerbaijana.

Na Armênia, o fim do projeto dos separatistas de Nagorno-Karabakh foi recebido com pesar, pois muitos consideram este território uma parte de suas terras ancestrais.

O país celebrou neste domingo uma jornada de oração por Nagorno-Karabakh e os sinos das igrejas tocaram em sinal de respeito.

Karekin II, o patriarca da Igreja Apostólica Armênia, celebrou uma missa na principal catedral do país, em Echmiatsin, perto de Ierevan.





– Negociações –

Na capital, centenas de pessoas compareceram a uma cerimônia na igreja de São Sarkis, um santo e herói armênio.

“Uma das páginas mais trágicas da história da Armênia está sendo escrita hoje”, afirmou à AFP Mariam Vartanian, de 28 anos.

No Vaticano, o papa Francisco pediu o “diálogo” entre os países vizinhos e o fim da crise humanitária com a ajuda da comunidade internacional.

A Armênia, com população de 2,8 milhões de pessoas, enfrenta agora um desafio para abrigar os refugiados.

Stepanakert receberá negociações entre autoridades azerbaijanas e armênias na segunda-feira.

O presidente do Azerbaijão e o primeiro-ministro da Armênia se reunirão na quinta-feira (5) na cidade espanhola de Granada.

