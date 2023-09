Nagelsmann deve ser o novo técnico da seleção alemã, diz jornal

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 19/09/2023 - 12:31 Compartilhe

Segundo jornal, ex-técnico do Bayern de 36 anos chegou a acordo com a DFB para assumir a seleção da Alemanha até a Eurocopa de 2024.O ex-técnico do Bayern de Munique Julian Nagelsmann, de 36 anos, será o novo técnico da seleção alemã de futebol masculino, segundo informações divulgadas nesta terça-feira (19/09) pelo tabloide Bild e a revista especializada Kicker.

De acordo com os veículos, Nagelsmann e a Federação Alemã de Futebol (DFB) chegaram a um acordo, mas alguns detalhes ainda estão em discussão. O contrato inicialmente seria até a Eurocopa de 2024, que será realizada na Alemanha.

A DFB disse que o presidente da entidade, Bernd Neuendorf, e seu diretor esportivo, Rudi Völler, tiveram um primeiro encontro com Nagelsmann nesta terça-feira. "Estamos em boas negociações”, disse Neuendorf.

A Alemanha está sob pressão para encontrar um novo treinador depois que Hansi Flick foi demitido em 10 de setembro – um dia após a equipe perder de 4 a 1 para o Japão, colecionando três derrotas seguidas em cinco jogos sem vitória.

Sob Flick, a Alemanha também sofreu a segunda saída consecutiva em uma Copa do Mundo ainda na fase de grupos, durante a Copa de 2022 no Catar. Völler assumiu provisoriamente o comando do time no amistoso da semana passada contra a França, que a Alemanha venceu por 2 a 1.

Salário de 400 mil euros

Nagelsmann foi demitido do Bayern em março, mas ainda tem um contrato com o clube até 2026. No entanto, o Bild noticiou na semana passada que o Bayern renunciaria à taxa de transferência caso Nagelsmann e a DFB chegassem a um acordo. Segundo o jornal, o novo técnico da seleção alemã receberia um salário mensal de 400 mil euros (R$ 2 milhões).

O presidente honorário do Bayern, Uli Hoeneß, também disse que o clube não iria atrapalhar as negociações.

A Alemanha espera ter um novo técnico antes das partidas de 14 de outubro em Hartford contra os Estados Unidos e três dias depois na Filadélfia contra o México.

