Nagel pede mais altas de juros do BCE, diz jornal alemão

FRANKFURT (Reuters) – O Banco Central Europeu precisa de mais altas grandes de juros para levar a inflação de volta para 2%, mas deve dar um passo de cada vez, dada a incerteza predominante, disse a autoridade do BCE Joachim Nagel a um jornal alemão.

O presidente do banco central da Alemanha se juntou a um grupo de autoridades que pedem ainda mais aperto monetário na primavera (no hemisfério norte), depois que o BCE elevou os custos dos empréstimos na semana passada e antecipou outro aumento para março.

“Da forma que vejo hoje, precisamos de aumentos significativos nos juros”, disse Nagel ao Boersen-Zeitung. “Mas acho certo que avancemos passo a passo”.





Ele acrescentou que os juros atuais do BCE nem sequer lhe parecem “restritivos”, uma vez que estão bem abaixo da taxa de inflação.

O BCE elevou os juros em 0,5 ponto percentual, para 2,5%, na quinta-feira e prometeu um aumento semelhante em março, mas manteve suas opções em aberto sobre as etapas subsequentes, levando os operadores a especular que o fim do ciclo de altas está próximo.

Nagel rebateu essa ideia, dizendo que o BCE só deveria parar com as altas quando tiver certeza de que a inflação está voltando para sua meta de 2% e descartou as especulações sobre um corte de juros até o final de 2023.

Mas ele também disse que a inflação na Alemanha deve ficar entre 6% e 7% este ano, abaixo de uma previsão anterior de 7% ou mais.

(Reportagem de Francesco Canepa)





