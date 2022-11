Nagel diz que não está claro quando a inflação voltará à meta do BCE

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 28/11/2022 - 15:50 Compartilhe

BERLIM (Reuters) – O presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, disse nesta segunda-feira que a inflação provavelmente permanecerá acima de 7% no ano que vem na Alemanha e não está claro quando o ritmo de alta dos preços na zona do euro voltará à meta de 2% do Banco Central Europeu.

“A política monetária deve garantir que (essa inflação elevada) desapareça o mais rápido possível”, disse ele em um evento do partido conservador alemão, de acordo com uma cópia de seu discurso.

(Por Frank Siebelt)

