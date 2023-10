Nadson O Ferinha concorre em duas categorias do Prêmio Multishow: ‘Revelação’ e ‘Brega e Arrocha do Ano’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2023 - 18:57 Compartilhe

Ele está em todas! Todas as plataformas, agendas de shows e, agora, nas premiações. Além de ter o seu nome no top das músicas mais executadas, Nadson O Ferinha foi indicado, nesta segunda, dia 9/10, para participar da 30* edição do Prêmio Multishow, em duas categorias. A saber: “Brega e Arrocha do Ano” com três músicas (entre elas, “Duas” com Dilsinho, “Sinal”, feat com João Gomes e “Cadê seu namorado moça” uma versão de arrocha com Thales Lessa) e “Revelação Latam Airlines”.

Natural de Tobias Barreto(SE), Nadson O Ferinha se destaca como o novo fenômeno do segmento arrocha. Com apenas 21 anos e na estrada desde a infância, Nadson tem se consagrado no mercado fonográfico.

O Prêmio Multishow será apresentado na Jeunesse Arena, com transmissão ao vivo, 07/11, a partir das 22h, no Multishow e também na TV Globo e Globoplay.

