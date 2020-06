Nadja Pessoa afirma que ‘Fazenda 12’ foi motivo do término de seu casamento

A influenciadora Nadja Pessoa utilizou as redes sociais para fazer um desabafo sobre o término do casamento com Vinícius D’Black. Segundo Nadja, a separação veio do nada. “Ele não me falou nada, simplesmente sumiu”, contou em um vídeo no Instagram.

Outras acusações também estão caindo na conta de Vinícius. A ex-mulher disse que ele a deixou desamparada, sem recursos financeiros, e resolveu se separar quando ela estava doente com suspeita do novo coronavírus. Nadja ressalta que não entendeu o motivo do pedido de divórcio que partiu do ex-marido. Na legenda da publicação, ela afirma que foi por causa do reality show ‘Fazenda 12’. “Perdi o marido para a @afazendarecord 12 💔 isso mesmo gente! Toda verdade! Cheguei a pensar que certas pessoas preservavam à Família, casamento e etc! Decepcionada 😞 Tudo por Audiência né! Lamentável…”

Em meio às lagrimas, a blogueira afirma que antes da separação, ela perguntou para o parceiro se ele estava feliz. “Ele disse ‘eu amo você. Não quero dar um tempo. Não quero me separar. Você é a mulher da minha vida.'”, o que deixou Nadja ainda mais confusa sobre o que havia acontecido para levar Vinícius a pedir o divórcio. Veja o vídeo completo:

