Nadja Haddad segura filho no colo pela primeira vez após perder um dos gêmeos

A apresentadora Nadja Haddad celebrou que ela e o marido, Danilo Joan, puderam segurar o filho, José, no colo pela primeira vez. A jornalista e comandante do “do Bake Off Brasil”, no SBT, deu à luz gêmeos prematuramente, e Antônio não sobreviveu, mas o outro menino segue internado na UTI na maternidade.

“Não dá para explicar a sensação de poder pegar o José no colo. Confesso que estou em choque e pude sentir meu coração batendo fora de mim. Não é fácil viver o processo entre o luto e a esperança, mas a certeza de que Deus é bom o tempo todo e de que ele está no controle de tudo nos dá forças para seguir firmes”, disse o pai ao comemorar.

“Que emoção! José amou o colinho do papai”, respondeu ela.

Nadja comunicou a morte de um dos filhos gêmeos no último dia 12, no feriado de Dia das Mães. O bebê tinha duas semanas e estava internado na UTI neonatal ao lado do irmão, pois os dois nasceram antes do previsto. “Meu primeiro Dia das Mães não foi como eu queria ou imaginava. Deus recolheu nosso Antonio, meu filho virou um anjinho. Parte de mim morreu, mas sei que Deus dará forças a mim e ao meu marido pelo nosso José”, escreveu ela.

