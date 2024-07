Nadja Haddad revela que filho de 3 meses precisou fazer uma cirurgia de emergência

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/07/2024 - 21:08 Para compartilhar:

O filho de Nadja Haddad, 39 anos, segue internado três meses após o nascimento. Nesta terça-feira, 30, a apresentadora revelou que José precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência e está internado na UTI neonatal de uma maternidade em São Paulo. Ela deu à luz gêmeos em prematuridade extrema, e Antônio não sobreviveu.

“Nos últimos dias a gente enfrentou momentos bem desafiadores com o nosso José”, iniciou a apresentadora em vídeo publicado juntamente com o marido, Danilo Joan, no Feed do Instagram.

“Exatamente gente, na madrugada de sexta-feira para sábado, o José teve que fazer uma cirurgia de urgência… Foram momentos muito tensos, por conta da demora para conseguir fazer xixi ele acabou tendo algumas convulsões. Mas, a gente tá firme… temos certeza que vamos sair daqui com o José nos nossos braços”, detalhou Danilo.

“A gente só tem a agradecer porque o José está respondendo muito bem, ele voltou a ser entubado. Ele está sedado, mas aos poucos as medicações estão sendo retiradas… A gente agradece muito a todo mundo que tem perguntado, por favor, continuem orando…”, pediu ela.

No último dia 17, Nadja contou que tentou amamentar José pela primeira vez.

“Vivi um momento que foi o mais feliz dos últimos tempos. Entre tantos momentos felizes, esse foi o mais emocionante para mim, pela primeira vez o José veio para minha mama. Pela primeira vez, tentei amamentar, foi um dia de estímulo”, compartilhou ela, revelando que chorou de soluçar de tanta emoção.

“Estou cada vez mais me sentindo mãe. Hoje, me sinto consagrada”, disse ela na ocasião.

